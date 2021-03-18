استقالة المدير الفني لحفلي الافتتاح والختام لأولمبياد طوكيو

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طوكيو : استقال هيشوري ساساكي المدير الفني لحفلي افتتاح وختام الالعاب الاولمبية في طوكيو المؤجلة من الصيف الماضي الى المقبل، الخميس على خلفية تعليقاته المهينة بحق ممثلة كوميدية في بلاده حيث اقترح ان تظهر على شكل "خنزير"، وذلك بعد أسابيع من استقالة رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بسبب تصريحات مهينة للنساء.

أعلن ساساكي عن قراره بعد أن كشف تقريرًا الاربعاء عن اقتراح كان أدلى به في مارس 2020 مفاده أن تظهر ناومبي واتانابي، وهي ممثلة كوميدية سمينة مشهورة في اليابان تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حفل الافتتاح على أنها "أولمبيغ" (بيغ = خنزير بالانكليزية) ترتدي آذان الخنازير.

وكان يوشيرو موري استقال من منصبه كرئيس للجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو الشهر الفائت بسبب تصريحات مسيئة للنساء وخلفته وزيرة الألعاب الأولمبية السابقة سيكو هاشيموتو. واعتذر ساساكي في بيان من واتانابي مقرًا ان ما تفوه به كان غير لائق.

وقال "اقتراحي إهانة كبيرة للسيدة ناومي واتانابي. لا يمكن التراجع عن ذلك. أنا آسف على ذلك من صميم قلبي، وأعتذر بشدة لها ولكل من أزعجه هذا الموضوع".

فيما قالت واتانابي في بيان نشرته وكالتها إنها "تفاجأت" من هذه التعليقات. وأكدت "أنا سعيدة بشكل جسدي"، داعية إلى عالم "يمكن للأفراد فيه احترام" بعضهم البعض.

كما أقرت هاشيموتو من جهتها امام الإعلام أنها "صدمت" من تعليقات ساساكي، مضيفة "المزاح بشأن المظهر الخارجي أمر غير لائق أبدًا" حيث أكدت أنها ستعمل على إيجاد بديل لساساكي بسرعة.