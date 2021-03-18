شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: مصطفي محمد سيلحق برحلة الفراعنة إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع مسؤولون فى منتخب مصر، أن يلحق مصطفى محمد لاعب جالاطا سراي التركى بمباراة كينيا يوم 25 مارس الجاري في الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا.

وأوضح مسؤولو المنتخب أن الجهاز الإداري بقيادة محمد بركات بذل جهدا كبيرا وأنهى كل الترتيبات الخاصة باستخراج جواز سفر للاعب بعد حضوره القاهرة وكذلك استخراج تأشيرة السفر إلى كينيا، بحيث تنتهي كل هذه الإجراءات مع بداية معسكر المنتخب .

وكان مصطفى محمد تعرض للسرقة وفقد جواز سفره، قبل أن يتمكن من استخراج وثيقة سفر من السفارة المصرية في تركيا حتى يتمكن من الحضور إلى مصر.