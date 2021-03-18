شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يبدأ معسكره لمباراتي كينيا وجزر القمر 21 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، بدء معسكر الاعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل21 مارس.

ويأتي هذا القرار، وفقا لرؤية الجهاز الفني، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة في ظل عودة لاعبي الأهلي وبيراميدز من الكونغو وتنزانيا للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وخوض لاعبي الزمالك لمباراة الترجي مساء الثلاثاء.