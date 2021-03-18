شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يبدأ معسكره لمباراتي كينيا وجزر القمر 21 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، بدء معسكر الاعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل21 مارس.
ويأتي هذا القرار، وفقا لرؤية الجهاز الفني، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة في ظل عودة لاعبي الأهلي وبيراميدز من الكونغو وتنزانيا للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وخوض لاعبي الزمالك لمباراة الترجي مساء الثلاثاء.
فيما أجري الجهاز الطبي للمنتخب الوطنى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، إتصالا هاتفيا بنظيره في سيراميكا، للإطمئنان على حالة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء، قبل إعلان حسام البدرى المدير الفنى قائمة مبارتي كينيا وجزر القمر .
وتعرض أحمد ياسر ريان لجرح في رأسه نزف على إثره الدماء خلال مواجهة سيراميكا ووادى دجلة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.
ويقع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري، في حيرة بعد إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى وعدم وضوح الرؤية بشأن مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراي التركي بسبب سرقة جواز سفره.
ويعلن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر اليوم قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و 29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.