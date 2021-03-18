شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تعقد مؤتمرا صحفيا في الرابعة عصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمى لنادي الزمالك منذ قليل عن عقد مؤتمر صحفي اليوم لإدارة النادي والجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتوضيح العديد من الأمور التي تخص الفريق الفترة المقبلة.

وجاء بيان الموقع الرسمي: تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس بمقر النادي؛ وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي للإعلام والجماهير البيضاء.

كما يحضر المؤتمر الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، و أسامة نبيه المدرب العام للحديث في عدد من الأمور الخاصة بجميع لاعبي الزمالك ورؤية الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تحديد الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه، خلال مواجهة الترجى التونسى التى انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وراجع كارتيرون الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الزمالك خلال لقاء الترجى، من أجل الوقوف عليها والعمل على معالجتها فى التدريبات الجماعية التى ستبدأ يوم السبت المقبل عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل الفريق عليها لمدة 3 أيام بعد مباراة الترجى.

ويعمل الخواجة الفرنسى على رفع معدل اللياقة البدنية للفريق الأبيض، حيث أكد أن الزمالك يعانى من هبوط فى معدل اللياقة الأمر الذى أدى لتدهور نتائجه ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بخلاف العامل النفسى الغير جيد لدى اللاعبين.

ويتبقى للزمالك مباراتين فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث سيحل ضيفًا على مولودية الجزائر، ثم يستضيف تونجيث السنغالى فى الجولة الأخيرة.