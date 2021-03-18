شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يشكر الدولة المصرية على دعمها له في انتخابات كونجرس الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني أبو ريدة عضو المكتبي التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي عن كواليس تكريمه من اتحاد الكرة، بعد فوزه بولاية جديدة في عضوية مجلس الكونجرس بالفيفا، مؤكدا أنه تلقى دعوة من اللجنة الثلاثية لحضور التكريم، وحرص على تلبية الدعوة.

قال أبو ريدة خلال المؤتمر الصحفي باتحاد الكرة إن ظروف الطيران منعت فريق عمله من السفر إلى المغرب والترتيب معه للانتخابات، ولكن الأشقاء في المغرب وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي عوضوه عن ذلك.

ووجه الشكر للدولة المصرية على دعمه في انتخابات كونجرس الفيفا من أجل تمثيل مصر في الاتحاد الدولي، متمنيا أن يستمر في تقديم المزيد من الدعم والمساندة للكرة المصرية والإفريقية.

كما وجه الشكر إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة على ما حققه للكرة المصرية في الفترة التي تولى خلالها المسئولية، وحقق أشياء مميزة أضافت للكرة المصرية.

وشدد على أن امكانيات مصر تؤهلها لاستضافة كأس العالم لكن من السابق لأوانه الحديث عن تقديم طلب مشترك بين مصر والمغرب لاستضافة المونديال.

وحرص المهندس هاني أبو ريدة، على زيارة مقر اتحاد الكرة المصري اليوم الخميس بمقر الاتحاد في الجبلاية، حيث كان في استقباله، حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.

وجاء حضور هانى أبوريدة لمقر الجبلاية بناء على دعوة من اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة لتكريمه بعد فوزه بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية على أحد مقعدى المنطقة الأفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، لانسحاب مرشحين من الأربعة خلال الانتخابات التى أجريت بالعاصمة المغربية الرباط.

ونجح أبو ريدة فى الاحتفاظ بمقعده بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية على أحد مقعدى المنطقة الأفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، لانسحاب مرشحين من الأربعة خلال الانتخابات التى أجريت بالعاصمة المغربية الرباط.

وتقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتهنئة لهاني أبو ريدة لشخصه وللكرة المصرية بصفة عامة على هذا الفوز الكبير لمرشح مصرى تحول إلى أيقونة دولية بالاحتفاظ بمقعده الدولي لأربع دورات متتالية، ليصبح صاحب الأقدمية الأولى بمجلس الفيفا وعضوا بالمكتب التنفيذي للكاف على مدار 17 عاما متصلة.

فيما أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأييدها لتنصيب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبى رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات بشكل رسمى، خلال الجلسة رقم 43 التي عقدت فى مدينة الرباط بالمغرب، وفاز الجنوب أفريقى بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.