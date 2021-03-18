كهربا يغني على أنغام "بحب الناس الرايقة".. فيديو

ويغيب كهربا عن الأهلى في مباراة المريخ القادمة، بعد خوض مباراة فيتا كلوب الكونغولى ذهابا وإيابا، بالإضافة لمواجهة الإسماعيلى في الدوري، وأخيرا .

وتكررت العقوبات على كهربا ففي 22 فبراير 2020 تم إيقافه حتى نهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك بالإمارات، ثم تخفيفها لـ10 مباريات من جانب لجنة الاستئناف.

وفي 2 سبتمبر 2020 تم تغريمه مليون جنيه بعد خناقة مع محمد الشناوي قائد النادى الأهلى.

بينما في 9 فبراير 2021حرمه الفيفا ومعه حسين الشحات من استكمال مونديال الأندية بداعى اختراق الاجراءات الطبية بعد مباراة بايرن ميونخ.

كهربا لم يشارك مع الأهلي حتى الآن سوى في 38 مباراة فقط خلال عام كامل سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 5 أخرين لزملائه بالفريق.