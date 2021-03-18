مدرب المغرب يوجه رسالة لبدر بانون بعد الاستبعاد من القائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصرواي:

كشف البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي عن السبب وراء استبعاد مدافع النادي الأهلي بدر بانون من قائمة المنتخب.

وكان وحيد خليلوزيتش قد أعلن صباح اليوم الخميس قائمة منتخب المغربي والتي تستعد لمواجهة موريتانيا وبوروندي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في الكاميرون العام المقبل.

قائمة المنتخب المغربي لم تعرف تواجد مدافع المغرب بدر بانون والذي أعلن ناديه أنه سينضم لصفوف أسود أطلس، كما لم تعرف هذه القائمة تواجد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك.

وخلال مؤتمر صحفي كشف وحيد خليلوزيتش عن السبب وراء غياب بانون عن القائمة حيث قال: "المنافسة في مركز الدفاع كانت قوية جدا بين شاكلا وبانون ومايي، فضلت توجيه الدعوة لشاكلا لديه بنية جسمانية قوية كما أنه يقدم مستوى جيد في الدوري الإسباني."

وأضاف: "هذا لا يعني أن بقية الأسماء خارج الحسابات،حاليا بدر ومايي في مستوى جيد، لكنني اخترت شاكلا وهذا اختياري."