الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا بحضور كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك، اليوم الخميس، عقد اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة عماد عبد العزيز، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الرابعة عصر اليوم بمقر النادي.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن المؤتمر يأتي لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي للإعلام والجماهير البيضاء.

ومن المقرر أن يحضر ثنائي الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام للحديث في بعض الأمور الخاصة بالفريق ورؤية الجهاز الفني.

وكان نادي الزمالك تعرض مساء الثلاثاء الماضي لضربة موجعة بعد الخسارة من الترجي التونسي بهدف دون رد في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الخسارة جعلت الزمالك يظل رصيده عند نقطتين في المركز الثالث، في المقابل تأهل الترجي للدور التالي برصيد عشر نقاط ثم يأتي من بعده فريق مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط.

ويمتلك الزمالك فرصة للتأهل من خلال الفوز على المولودية بالجزائر ثم توينجيث السنغالي في الجولة الأخيرة إلى جانب خسارة بطل الجزائر في مباراته الأخيرة ضد الترجي في تونس.