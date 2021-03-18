قائمة المغرب.. استبعاد بانون وبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن وحيد حاليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي عن قائمة اللاعبين الذين سينخرطون في المعسكر المقبل خلال فترة التوقف الدولي.

ويتأهب المنتخب المغربي لخوض مباراتي موريتانيا وبورندي لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتي ستقام في الكاميرون العام المقبل.

ولم تعرف القائمة المكونة من 24 لاعبًا أي تواجد للثنائي بدر بانون مدافع النادي الأهلي ولاعب الزمالك أشرف بنشرقي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان على الموقع الرسمي يوم الأربعاء أن بانون سيغادر إلى المغرب من أجل الانضمام لصفوف أسود أطلس.