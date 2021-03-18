البدري يؤجل معسكر المنتخب الوطني لمدة 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، تأجيل انطلاق معسكر المنتخب الوطني لمدة 24 ساعة ليبدأ يوم الأحد 21 مارس بدلا من 20 من الشهر ذاته.

ويأتي هذا القرار، وفقا لرؤية الجهاز الفني، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة في ظل عودة لاعبي الأهلي وبيراميدز من الكونغو وتنزانيا للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وخوض لاعبي الزمالك لمباراة الترجي مساء الثلاثاء الماضي.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وتقرر خوض المعسكر يوم 21 مارس.ش