"التعاقد معاه مطلب جماهيري".. الأهلي يرد على رحيل حسين الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

رد سامي قمصان المدرب العام في جهاز فريق النادي الأهلي، على التقارير التي تشير إلى رحيل حسين الشحات عن القلعة الحمراء، قائلاً: "التعاقد مع الشحات كان مطلبًا جماهيريًا".

وأضاف قمصان في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" اليوم الخميس: "حسين الشحات التعاقد معه كان مطلبًا من الجماهير، هو لاعب مميز ودوره ظهر في مسابقة الدوري والكأس وأفريقيا وكأس العالم للأندية".

وتابع: "حسين الشحات لاعب مؤثر بالنسبة لنا، وطبيعي أن يواجه سوء توفيق في بعض الفترات، الجميع ينتظر أن يسجل حسين الشحات في كل مباراة ويسجل "هاتريك"".

وعن وضع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، كشف قمصان: "والتر بواليا لاعب مميز، هو يمتلك الخبرات وكنّا نتابعه منذ فترة ومستواه رائع في مسابقة الدوري، انضمامه للمنتخب الكونغولي يسعدنا".

وحول إصابة محمد شريف بعد مباراة فيتا كلوب، أوضح: "شريف شعر بإصابة في العضلة الخلفية، نتمنى ألا تكون إصابة كبيرة".

وأنهى مدرب الأهلي تصريحاته بالرد على مدرب فيتا كلوب الكونغولي حول قدرة فريقه على الفوز على بطل أفريقيا: "لم نتأثر بتصريحات مدرب فيتا كلوب، النادي الأهلي لا يرى إلا الرد من خلال الملعب فقط".

وكان الأهلي تغلب على فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم عصر الثلاثاء الماضي ضمن حسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، في المقابل يتصدر سيمبا التنزاني المجموعة برصيد عشر نقاط، أما فيتا كلوب يتواجد ثالثًا للترتيب برصيد أربع نقاط وأخيرًا المريخ برصيد نقطة.