بعد دخوله موسوعة جينيس.. عمر شعبان لمصراوي: انتظروني في بطولة العالم بروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

دخل السباح عمر سيد شعبان موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بقفزة خارج الماء علي ارتفاع 2.30 سم، كأعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو.

عمر طالب في الصف الثالث بكلية الهندسة قسم مدني، ويبلغ من العمر 21 عاما، بدأ شغفه بالغوص وهو في عمر الـ8 سنوات وحصل على العديد من البطولات المحلية بجانب حصوله على لقب ثاني أسرع سباح في العالم عام 2016.

يلا كورة تواصل مع السباح عمر للحديث عن إنجازاته وقال: "بدأت تجريب الغوص وأنا في عمر الـ8 سنوات، لعبتي تخضع لإشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ".

وأضاف: "من 2011 كان هناك 3 سباحين في موسوعة جينيس (اثنين منهم أبطال عالم حتى الآن)، عندما رأيت تلك القفزة اختبرت نفسي إذا كان باستطاعتي فعلها أم لا، وبالفعل قمت بها وانا في سن الـ15 عاما".

وتابع: "تدربت كثيرًا، واستطعت تنفيذها خلال التدريبات، لكن حينها لم يكن هناك دعم للتواصل مع جينيس لتسجيل الرقم".

وواصل: "واصلت التدريب بشكل مستمر، بذلت قصارى جهدي، أتدرب يوميا من الساعة الخامسة فجرا وحتى السابعة صباحا تحت أعين مدربي محمود فتحي".

وأكمل: "مؤخرًا، قمت بعرض اللقطة على رئيس منطقة الإسماعيلية، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للعبة، وتمت الموافقة على تنفيذها، وبالفعل تواصلنا مع جينيس للحضور إلى مصر لتسجيل الرقم".

وبسؤاله عن البطولات والأرقام التي حققها من قبل، قال: "حققت العديد من البطولات، أول ميدالية حصلت عليها كانت ببطولة الجمهورية وكان عمري حينها 11 عاما".

واردف: "حصلت على كأس أفضل سباح في بطولة الجمهورية أكثر من مرة، كما شاركت في بطولة كأس العالم للأندية عام 2015 وحصلت على 3 ميداليات (واحدة مركز ثاني واثنين مركز ثالث)".

وواصل عمر سرد أرقامه القياسية قائلا: "في عمر الـ17 عاما حقتت 3 أرقام قياسية، في سباق 50 متر تحت الماء (15 ثانية)، 50 متر فوق الماء (16 ثانية 96)، 100 متر فوق الماء (37 ثانية 96)، كما حصلت على ثاني اسرع سباح في العالم عام 2016".

وأتم: "أتشرف برفع اسم مصر وتمثيلها في المحافل العالمية، وسأخوض في شهر ابريل المقبل تصفيات للتأهل والمشاركة في بطولة العالم بروسيا المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل".