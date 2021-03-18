كاف يعلن المرشحين للأفضل بجولة الأبطال.. أفشة بينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتواجد في قائمة المرشحين من قبل كاف، محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، لويس ميكيسون لاعب سيمبا التنزاني ودينيس أونيانجو حارس مرمى صنداونز الجنوب أفريقي.

وشهدت تلك الجولة فوز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة، بينما فاز الترجي التونسي على الزمالك بهدف دون رد (سجله حمدو الهوني)، كما نجح صنداونز في الفوز على مازيمبي بهدف دون رد، وأمطر سيمبا التنزاني شباك المريخ بثلاثية نظيفة (سجل ميكيسون هدفا).