الامارات | بالفيديو.. السعودية تكشف عن أسرع حلبة سباقات في "الفورمولا1"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. السعودية تكشف عن أسرع حلبة سباقات في "الفورمولا1" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مروجو جائزة السعودية الكبرى لسباقات "الفورمولا1" من خلال الحساب الرسمي في "تويتر" اليوم، عن تصميم الحلبة الأحدث والأسرع في روزنامة "حلبات الشوارع"، أو ما يعرف بحلبات طرقات المدن، التي تضمنها روزنامة البطولة في موسم سباقات 2021، في حديث تستضيفه السعودية للمرة الأولى تاريخياً، ويقام في مدينة جدة بين 3 و5 ديسمبر المقبل، ويمثل الجولة ما قبل الختامية في بطولة الموسم الجديد، في سباق يقام ليلاً تحت الأضواء الكاشفة.

وتتكون الحلبة من 27 منعطفاً، بطول 6174 متراً، وبمسار يمنحها سمة أطول حلبات مسارات الشوارع في تاريخ الجائزة الكبرى "الفورمولا1"، إنما مع معدل سرعة وفق تصميم المسار يمكن أن يصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة، على مدار اللفة الواحدة، بالإضافة إلى القدرة على بلوغ معدلات سرعة قصوى على الخطوط المستقيمة تلامس 322 كيلومتراً في الساعة، لتتكون "حلبة جدة" على رأس قائمة أسرع الحلبات المخصصة لسباقات الطرقات داخل المدن.

ويشتمل مسار الحلبة على 3 مناطق متتالية يمكن للسائقين تفعيل خاصية الـ "دي أر إس" للجناح الخلفي، التي تحسن مستويات الجر وتسهم في تعزيز فرص تجاوز السائقين للسيارات التي أمامهم خلال لفات السباق.

وتحمل الحلبة في تصميمها لمسات المصمم العالمي هيلمن تيلكي الذي أبدع العديد من الحلبات، من أبرزها حلبة مرسى ياس في أبوظبي. وحرص تيلكي في وضع مسار الحلبة، على استخدام الطرقات الطويلة والمتعرجة على طول منطقة الكورنيش، مع منعطفات ومنحنيات متتالية وسريعة، ونقاط كبح قاسية، تفرض تحديات كبيرة على السائقين المنافسين على لقب السباق السعودي.

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