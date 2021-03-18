الامارات | انطلاق النسخة الـ 18 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الـ 18 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم النسخة الثامنة عشرة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على مدى ثلاثة أيام .

وشهد الجولة الافتتاحية للبطولة - التي تتنافس فيها نخبة من الخيول - سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وعدد من ملاك الخيول المشاركة من دولة الإمارات وخمس دول عربية وأجنبية.

وقد افتتح سموه معرض دبي الدولي للخيل المصاحب للبطولة، واطلع على أهم المعروضات المتصلة بمعدات الخيل ومستلزماتها من مواد غذائية وطبية و "إكسسوارات" وغيرها، كما يقام على هامش البطولة مزاد علني لـ 57 جوادا من الخيول العربية الأصيلة من إنتاج المرابط الرائدة للخيول بالدولة.

وأبدى رئيس مجلس دبي الرياضي إعجابه بالمشاركة الواسعة لأجود الخيول من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والولايات المتحدة والبرازيل وبولندا، معتبرا سموه هذه المشاركة المحلية والدولية في هذا الحدث الرياضي السنوي العالمي نجاحا لدولة الإمارات لأنه يقام في ظل ظروف مستجدة فرضتها جائحة "كورونا" على المنطقة والعالم .

وهنأ سموه القائمين على تنظيم هذه الفعالية وكل من يعمل على إنجاحها بحيث تعكس الإرادة القوية للجهات المعنية في الدولة على المضي قدما في استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات على أرض دولتنا العزيزة، متمنيا للجميع السلامة والنجاح .

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