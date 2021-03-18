شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة أرسنال يوجه نصيحة لمحمد صلاح .. ويحذر النني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه البرازيلي جلبرتو سيلفا نجم آرسنال الأسبق نصيحة للفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول .

وقال سيلفا في تصريحات تلفزيونية: «من الأفضل لمحمد صلاح أن يستمر مع فريق ليفربول الانجليزى، وألا يفكر بشكل عاطفي لمجرد أنه تم استبداله في لقاء من جانب المدرب خاصة أن أي لاعب معرض لمثل هذه الأمور «.

وأضاف: «صلاح مثل أي لاعب كبير في العالم لا يريد مغادرة المستطيل الأخضر، ولكن أحيانا يفكر المدرب لصالح الفريق وفقا للظروف التي تواجهه ويكون على دراية بالظروف التي تجرى فيها المباراة» .

وواصل نجم آرسنال الأسبق: «محمد صلاح كان رائعاً بفضل لاعبي ليفربول والمدرب وبالتالي الأفضل أن يبقى لصالح الفريق».

اما عن النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال فقال :«النني لاعب يجيد أداء عدة أدوار وتطور وتعلم الكثير من تجربة الإعارة وبمقدورة تقديم عروض أفضل خلال الفترة القادمة بشرط أن يطور في أدائه ويستفيد من أخطائه لان كرة القدم فيها كل يوم جديد» .

ووجه جلبرتو سيلفا رسالة مهمة لمحمد النني، مؤكدا أن الأهم للاعب المصري الاهتمام بالأدوار الدفاعية، لأنه لاعب مهم ومميز.

وزاد: هذا المركز من يشغله أشبه بلاعب البيانو، وبالتالي الأفضل أن يؤدي اللاعب دوره بتركيز ولا يشغل نفسه بالأدوار الهجومية حتى يكون فعال مع فريقه ويساهم في تحقيق الانتصارات .