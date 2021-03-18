شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يجبر البدري على تأجيل معسكر المنتخب ٢٤ ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجبر الإجهاد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى على أرجاء موعد انطلاق معسكر المنتخب الأول لكرة القدم ٢٤ ساعة لينطلق يوم الأحد بدلاً من يوم السبت استعدادًا لمبارتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية بالكاميرون ٢٠٢٢ .



وأكد البدري أن الشعور بالاجهاد يضرب عددا كبيرا من اللاعبين فى ظل ضغط مباريات الدوري ومشاركة الأهلى والزمالك وبيراميدز فى البطولات القارية. ومن المنتظر أن يعلن المدير الفنى القائمة النهائية للمنتخب ظهر اليوم الخميس وسيتم ضم اللاعبين الدوليين يوم الاثنين، ويغادر المنتخب إلى نيروبي يوم الثلاثاء تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات .