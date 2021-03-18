شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يعلن انتهاء أزمة مصطفى محمد .. واللاعب سينضم لمعسكر الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جهاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم انتهاء أزمة مصطفى محمد مهاجم الفريق باستخراج وثيقة سفر للاعب، بعد فقد جواز سفره فى تركيا.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة، السبت المقبل، وسيكون فى استقباله محمد بركات مدير المنتخب حيث سيصطحبه عقب وصوله إلى إدارة الجوازات لاستخراج جواز بدل فاقد، وبعدها ينضم إلى معسكر الفراعنة استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية بالكاميرون ٢٠٢٢.

وشهدت الفترة الماضية شكوكًا حول مدي إمكانية لحاق «مصطفى» بالمنتخب بعد فقدان جواز سفره والتردد حول صعوبة إنهاء الإجراءات، ووجّه محمد بركات مدير المنتخب الشكر إلى جميع المسؤولين الذين تواصلوا مع المنتخب لسرعة انتهاء أزمة اللاعب.

الجدير بالذكر أن المنتخب سيدخل معسكرًا ، السبت المقبل ، استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، ويغادر المنتخب إلى نيروبي ، يوم الثلاثاء ، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات.