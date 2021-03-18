شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: مجموعة الأهلى "سهلة" واللاعبين عقدوها فى مصر وحلوها فى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ضياء السيد نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن مجموعة المارد الأحمر بدوري الأبطال الأفريقى سهلة، لكن لاعبو الأهلى تسببوا فى تعقيد الأمر، وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الأهلى وقع فى مجموعة سهلة مازلت مصر على رأيى، احنا اللى صعبناها على نفسنا".

ويضيف ضاء السيد:" لاعبو الأهلى عملوا غلطة واحدة دفاعية فى مباراة فيتا كلوب بالقاهرة بجانب سوء توفيق من حكم المباراة فى ركلة الجزاء لتنتهى المباراة بالتعادل 2/2 ويتـأزم الموقف بدون داعى، خاصة أن الأهلى أهدر 18 فرصة سهلة أمام المرمى ".

وأكمل نجم الأهلى الأسبق:" الجميل فى الأهلى أن الإدارة والجهاز الفنى حطوا اللاعيبة بعد المباراة أمام مسئولياتهم، وعملوا طوارىء فى النادى وقالولهم زى ماصعبتوها علينا حلوها بقى وبالفعل حقق الأهلى أمام فيتا كلوب الضعيف فوزا وبثلاثية وأداء مميز".

يعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.