شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين اللجنة الفنية للإسماعيلى ودراجان يوفيتش لحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى ظهر اليوم الخميس، اجتماعاً هاماً مع البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى لفريق الكرة بغية حسم مصير المدرب ، قبل انطلاق فترة إعداد جديدة خلال فترة توقف الدوري.

وتبقى كل الحلول المتاحة خلال هذا الاجتماع سواء بالإتفاق على رحيل يوفيتش بطريقة ودية واللجوء لمدرب وطنى، أو استمرار المدرب البوسنى مع اتخاذ قرارات لتعديل مسار فريق الكرة.

ومنح مجلس الإسماعيلى، اللجنة الفنية للدراويش برئاسة على أبو جريشة صلاحيات للتفاوض مع إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لقيادة الفريق الأصفر خلفاً ليوفيتش حتى يستطيع بداية فترة إعداد مع الإسماعيلى خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.

وأكد الإعلامي علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى، منح كافة الصلاحيات للجنة الفنية لإدارة فريق الكرة ، واتخاذ ماهو مناسب لعودة فريق الكرة للمسار الصحيح وإعادة البسمة لجماهير الدراويش فى كل مكان .

أضاف وحيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن رئيس النادى فوض النائب أحمد عثمان بالتنسيق مع اللجنة الفنية فى إتخاذ القرارت الفنية والإدارية فيما هو فى صالح النادى الاسماعيلى وفريق الكرة.

وجاء تعادل فريقا طلائع الجيش والإسماعيلى، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجيبشن ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلى فى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدورى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز.