شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات صداع في رأس البدري قبل إعلان قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان القائمة الرسمية لمنتخب مصر، الذي يستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من مارس الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، حيث يعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المحلية لمباراتى كينيا وجزر القمر ، وخاصة بعد انتهاء مشاركة الأندية المصرية فى البطولات القارية، للدخول فى معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجارى، ومن المقرر أن تضم القائمة 26 لاعبا.

وقبل إعلان القائمة تسببت عدة أزمات في صداع للجهاز الفني للفراعنة، بين إصابات وتباين مستوى وأمور إدارية أخرى لبعض اللاعبين البارزين في المنتخب الوطني، وهو ما جعل البدري في حيرة من أمره قبل الكشف عن القائمة الرسمية.

الإصابات تضرب نجوم الفراعنة

ضربت الإصابات عدداً من اللاعبين خلال مشاركتهم مع فرقهم في اللحظات الأخيرة قبل الانضمام إلى المنتخب وفي مقدمتهم رمضان صبحي، والذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية تقرر معها غيابه لمدة 10 أيام، خلال مشاركته مع بيراميدز في الكونفدرالية، وكذلك إصابة أحمد حسن كوكا مع فريقه أولمبياكوس.

باسبور مصطفى محمد

يعتبر مصطفى محمد هو المهاجم الأول لمنتخب مصر وذلك بعد تألقه مع جالطة سراي التركي فريقه الجديد، وتسجيله للأهداف وروحه المعنوية المرتفعة، إلا أن أزمة لم تكن في الحسبان تعرض لها نجم الفراعنة، وذلك بعد سرقة جواز سفره قبل عودته إلى مصر بأيام قليلة.

الحارس الثاني

استقر جهاز المنتخب على محمد الشناوي كحارس المنتخب الأساسي نظراً لمستوياته الأخيرة مع الأهلي وتألقه بشكل واضح، غير أن الحارس الثاني بات موضع قلق للجهاز الفني، خاصة بعد ابتعاد محمد أبو جبل عن المشاركة مع الزمالك في أخر 5 مباريات، وفي الوقت نفسه لم يقدم جنش أوراق اعتماده بعد استقباله 4 أهداف من الترجي بواقع ثلاثة خارج الديار وهدف في مباراة العودة، ومازال الجهاز الفني في حيرة بشأن تحديد الحارسين الثاني والثالث.