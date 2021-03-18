شكرا لقرائتكم خبر عن "المشاكل المادية" فى المقاصة تقرب إيهاب جلال من تدريب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب إيهاب جلال المدير الفني لفريق المقاصة من الرحيل عن الفريق الفيومي خلال فترة توقف الدوري، لاسيما بعد تأخر أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة وراعي الفريق، عن صرف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني عن آخر شهرين.

ويفكر إيهاب جلال جديا في قبول عرض تدريب الإسماعيلي وإنقاذ الدراويش المهدد بالهبوط إلى دوري القسم الثاني في الموسم الحالي، بسبب المشاكل الموجودة داخل المقاصة، وتأخر الراعي عن صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، رغم إرسال إخطار إلى المشرف على الكرة بالنادي الفيومي لسداد قيمة المستحقات المتأخرة أو الرحيل.

وما يدفع إيهاب جلال لقبول تدريب الإسماعيلي هو تواجد اللجنة الفنية بقيادة على أبو جريشة، باعتبار كان من أبرز العقبات أمام المدرب المخضرم في قبول مهمة تدريب الدراويش عدم تحديد المهام، واختلاف الرؤى بين جلال ورئيس الدراويش الحالي، وكانت السبب الأساسي في اعتذاره عن تدريب الدراويش أكثر من مرة.

ومن ضمن الأسباب التي تقود إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي هي تأخر صرف رواتب شهري فبراير ومارس للاعبين ومكافآت 8 مباريات ماضية، بخلاف رواتب اللاعبين الأجانب الذين تذمروا من عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وانتظر إيهاب جلال على تأخير الاعتذار عن تدريب المقاصة لعلاقته القوية باللواء محمد عبد السلام رئيس النادي ووليد هويدي مدير الكرة، ولكن عدم استجابة الراعي لمطالبه تدفعه للتفكير في الرحيل بسبب المشاكل المادية الموجودة بالنادي الفيومي، وقبول عرض الإسماعيلي.