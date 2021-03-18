شكرا لقرائتكم خبر عن محلل أداء الأهلي مع فايلر: أيمن أشرف فاجئني والفريق قادر على حسم بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شعيب مكوك محلل الأداء السابق بالنادي الأهلي في جهاز رينية فايلر، عن اهتمامه بمتابعة مباريات الأهلي داخل وخارج مصر، باعتباره يشجع الفريق الأحمر رغم الرحيل مع الجهاز الفني السابق للأهلي.

وقال شعيب في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أنا متابع جيد لأداء الأهلي لأني أهلاوي، وأتابع كل مباريات الأهلي سواء في مصر أو أفريقيا، ولا يمكن المقارنة بين أداء الأهلي مع فايلر وموسيماني لأن كل مدرب له أسلوبه، ولكن يبقى الأهلي نادي كبير ولديه لاعبين على مستوى، لم أكن سعيداً بأداء الفريق في الدوري ولكن الأمر الأهم هو أن الفريق قادر على الفوز.

أضاف: أخر مباراة أمام فيتا كلوب في الشوط الأول ظهرت شخصية الأهلي الذي نعرفه، على عكس الشوط الثاني، وهذا مرتبط بعقلية اللاعب الأفريقي، لأنني متأكد أن الجهاز الفني لم يقل للاعبين أن يعودوا إلى الدفاع بعدما ضمنوا التقدم.

واصل: الأهلي كمجموعة يضم لاعبين شباب رائعين ولاعبين دوليين أصحاب خبرات، ولكن لا يوجد لاعب متفوق على الآخر، ولكن هناك تطور رهيب في أداء أيمن أشرف، فهو قبل مواجهة الواداد بنصف النهائي تطور جداً، وكذلك أفشة والشحات، كلاهما لاعبين ممكن أن يحسموا اللقاء في أي وقت.

واختتم: الأهلي قادر على تكرار إنجاز الموسم الماضي، وأعتقد الوداد البيضاوي قريب أيضاً من حسم اللقب، وحتى الترجي لديه إمكانيات كبيرة وأعتقد أن المنافسة ستنحصر بين الأهلي والترجي والوداد.