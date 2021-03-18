شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. إيهاب جلال يعرض صرف مستحقات لاعبي المقاصة من جيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية "كواليس" يتم الكشف عن بعضها، فيما يبقّى كثير منها سرا لا يعلم عنه أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصات التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

الموسم الماضي كان فريق مصر المقاصة يمر بأزمة مالية طاحنة كادت تتسبب في الإطاحة بالفريق من الدوري الممتاز بعد تمرد اللاعبين ورفضهم خوض التدريبات والمباريات قبل صرف مستحقاتهم، بخلاف النتائج السلبية التي قدمها الفريق الموسم الماضي بسبب أزمة المستحقات.

وقبل أحد التدريبات رفض لاعبو المقاصة خوض المران إلا بعد الحصول علي وعد صريح بموعد صرف المستحقات، وهنا تدخل إيهاب جلال المدير الفني للفريق وقام إيهاب جلال بعرض صرف مستحقات اللاعبين من جيبه الخاص لحين حل الأزمة وتفاديا لتمرد اللاعبين، وهو العرض الذي دفع إدارة النادي وقتها لمنح اللاعبين شيكات فورية بجزء من مستحقاتهم لتهدئة الأوضاع وقام اللاعبون بخوض التدريبات.

يذكر أن فريق مصر المقاصة كان علي حافة الهوية الموسم الماضي وتم عرضه للبيع للخروج من الأزمة المالية، إلا أن إدارة النادي السابقة قامت بإعادة طرح اسهم النادي للرعاية ، كما تم بيع أكثر من لاعب من نجوم الفريق لحل الأزمة المالية.