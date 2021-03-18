شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح لاعبو الإتحاد 24 ساعة راحة إضافية بعد تعديل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل حسام حسن المدير الفني للإتحاد السكندري، قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الفريق أمام المقاولون لمدة 72 ساعة، ليمنح لاعبي الاتحاد راحة سلبية يوما إضافيا، ليعود الفريق للتدريبات الجماعية الخامسة مساء غد الجمعة، بعد أن كان مقررا عودته اليوم الخميس.

وقررت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب بالجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز، لتقام في السابعة من مساء يوم 5 أبريل بإستاد الإسكندرية بدلا من الموعد المقرر لها في الثاني من أبريل.

كما تقرر إقامة مباراة الاتحاد ووادي دجلة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء 15 أبريل القادم بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، باستاد السويس الجديد بدلا من ملعب غزل المحلة.

وتلاقى قرار المسابقات مع رغبة حسام حسن في إراحة لاعبيه، بعد أن خاضوا عددا كبيرا من المباريات في جدول مزدحم خلال الشهر الأخير، وذلك للانتهاء من جدول مزدحم بالمؤجلات للفريق السكندري، والتي تم تأجيلها خلال الفترة التي اجتاح فيها فيروس كورونا صفوف الاتحاد وتجاوزت عدد الإصابات 15 لاعبا.