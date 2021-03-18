شكرا لقرائتكم خبر عن نجم جنوب أفريقيا ينصح محمد صلاح بالدوري الإسباني ويشيد بموسيماني في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مارك فيش لاعب جنوب أفريقيا السابق، أن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، يجب أن يفكر في مسألة الانتقال إلى الدوري الأسباني في الفترة المقبلة.

وقال مارك فيش في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أفضل اللاعبين حتى الآن بأفريقيا أوبامينج وصلاح وساديو ماني ورياض محرز، وسيكون التركيز على اللاعبين في الدوريات الكبرى، وصلاح كان يلعب في الدوري الإيطالي إذا كان يريد العودة، ولكن طالما هذا الموسم بدأ بهذا الشكل الغريب ومرور ليفربول بأوقات صعبة، فأقول لصلاح أنك فعلت الكثير لليفربول في وقت قصير، ولكن إذا أتيحت لك فرصة الانتقال لبرشلونة أو ريال مدريد فلما لا فقد حققت كل شئ مع ليفربول قبل ذلك.

وعن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قال مارك فيش: تابعت تجربة موسيماني مع الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا ومشاركته بمونديال الأندية وخسارته أمام العملاق الأوروبي بايرن ميونخ، قد تكون بعض النتائج ليست لصالحه ولكن الأهلي فريق كبير وتواجد موسيماني هناك هو تحدي كبير، الاستمرار هو الأمر الأصعب وبالتأكيد ستكون تجربة جيدة، والأهلي أعطى هذه الفرصة لهذا المدرب الموهوب وآمن به.

أضاف: موسيماني جاء من صن داونز وهو فريق كبير، وجماهير الأهلي تحترمه وهو يحترمهم وأتمنى أن تكون خبرة طيبة له كمدرب، عندما تنضم للأهلي وهو يلعب في نصف النهائي في منطقة مريحة، ولكن الآن الأهلي بدأ موسم جديد وهناك وعي فني وتكتيكي لدى اللاعبين والمدرب وبمقدور موسيماني التتويج بالبطولات كما فعل مع صن داونز.

وواصل: صن داونز يقدم مستو جيد في الوقت الحالي بعدما هزم مازيمبي، ومن الصعب في هذه المرحلة أن أحدد المرشح الأول للتتويج ببطولة دوري الأبطال.

أضاف مارك فيش متحدثاً عن منتخب مصر: لدي ذكريات جميلة مع منتخب مصر رغم أن منتخب الفراعنة هزمنا في 98، وظلت هذه الهزيمة شوكة في جانبي، والفريق المصري في 86 و98 كان رائعاً جداً ويمتلك لاعبين مميزين، ومصر فازت علينا في نهائي أمم أفريقيا بـ 98 بعد امتلاكها فريق كبير.

وتابع : الفريق المصري كله كان النجم في ذلك الوقت وكان علامة كبيرة في كرة القدم الأفريقية، بعد عام 1996 كانت هناك شائعات كبيرة بأني سألعب للزمالك، ولم أكن متأكداً بشأن الأهلي ولكن الفريقين أحبوا التعاقد معي، كانت ستكون خبرة مختلفة لأنهما الفريقان الأبرز في كرة القدم الأفريقية.

واختتم: عندما تلعب مدافعاً أمام أفضل المهاجمين وهو حسام حسن كان ذلك تحدي، كنا نلعب بقوة أمام بعضنا البعض وهناك لاعبين كثر واجهتهم ولكن لعبي أمام حسام حسن كان تحدي خاص وتجربة رائعة جداً.