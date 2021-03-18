شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يحجز مقعده في قائمة المنتخب على حساب جنش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حجز محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك مقعد الحارس الثانى في قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس الجاري، متفوقا على زميله محمود عبد الرحيم جنش، الذى خرج من حسابات الفراعنة، وتم الاتفاق على انضمام محمد أبو جبل بعد مناقشات بين أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى .
ويرى الجهاز الفني للمنتخب أن جنش لم يظهر بمستوى مميز مع الزمالك حتى يعود للمنتخب، حيث شارك مع الأبيض في 5 مباريات، اثنين منها في الدوري وثلاثة لقاءات بدوري أبطال افريقيا، واستقبل خلالها 4 أهداف.
وقال مصدر بالمنتخب أنه تم تجهيز أوراق 6 حراس مرمى لمعسكر مارس، وسيحسم الجهاز الفني خلال ساعات عدد الحراس المنضمين للمعسكر سواء 3 أو 4 حراس.
ويجتمع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ظهر اليوم الخميس في اتحاد الكرة من أجل حسم قائمة الفراعنة في معسكر مارس وإعلانها رسمياً.
ولفت إلى أن الحراس الستة هم: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، عمر رضوان، الهاني سليمان، عامر عامر.
ويعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المحلية لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وخاصة بعد انتهاء مشاركة الأندية المصرية فى البطولات القارية، للدخول فى معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجارى، ومن المقرر أن تضم القائمة 26 لاعبا.
واستقر الجهاز الفنى على خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفر البعثة إلى كينيا يوم 23 من الشهر نفسه وخوض مران وحيد فى العاصمة نيروبى.
وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى )، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).
وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبى يوم 23 مارس.