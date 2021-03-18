شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يحجز مقعده في قائمة المنتخب على حساب جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك مقعد الحارس الثانى في قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس الجاري، متفوقا على زميله محمود عبد الرحيم جنش، الذى خرج من حسابات الفراعنة، وتم الاتفاق على انضمام محمد أبو جبل بعد مناقشات بين أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى .

ويرى الجهاز الفني للمنتخب أن جنش لم يظهر بمستوى مميز مع الزمالك حتى يعود للمنتخب، حيث شارك مع الأبيض في 5 مباريات، اثنين منها في الدوري وثلاثة لقاءات بدوري أبطال افريقيا، واستقبل خلالها 4 أهداف.

وقال مصدر بالمنتخب أنه تم تجهيز أوراق 6 حراس مرمى لمعسكر مارس، وسيحسم الجهاز الفني خلال ساعات عدد الحراس المنضمين للمعسكر سواء 3 أو 4 حراس.

ويجتمع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ظهر اليوم الخميس في اتحاد الكرة من أجل حسم قائمة الفراعنة في معسكر مارس وإعلانها رسمياً.

ولفت إلى أن الحراس الستة هم: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، عمر رضوان، الهاني سليمان، عامر عامر.