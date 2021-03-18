شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يجهز تقريرا عن فريق الزمالك لتقديمه لإدارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك علي إعداد تقرير عن حالة اللاعبين وكل السلبيات التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي، والحلول المقترحة للمشاكل التي يعاني منها الزمالك ولاعبيه تمهيدا لتقديمه لإدارة النادي بعد غد عقب العودة للتدريبات.

ووضع أسامة نبيه يده علي بعض النقاط السلبية التي أثرت علي تركيز اللاعبين في الفترة الماضية، وكانت السبب في النتائج الضعيفة التي قدمها فريق الزمالك في المباريات الماضية في دوري أبطال أفريقيا والدوري.

ومن ضمن البنود السلبية التي كشفها أسامة نبيه في تقريره هو انشغال اللاعبين بوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عروض الاحتراف الوهمية التي أثرت علي تركيزهم في الملعب.

واقترح أسامة نبيه تغيير لائحة الفريق الداخلية التي يتم من خلالها محاسبة اللاعبين علي أخطائهم، ومضاعفة العقوبات المالية عن اللائحة السابقة لفرض مزيد من الانضباط علي اللاعبين، كما سيتم زيادة مكافأت الفوز وتحديدا في البطولات القارية لزيادة الحافز لدي اللاعبين لتحقيق الفوز وحصد بطولة قارية ترضي الجماهير البيضاء.

من ناحية أخرى حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تحديد الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه، خلال مواجهة الترجى التونسى التى انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وراجع كارتيرون الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الزمالك خلال لقاء الترجى، من أجل الوقوف عليها والعمل على معالجتها فى التدريبات الجماعية التى ستبدأ يوم السبت المقبل عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل الفريق عليها لمدة 3 أيام بعد مباراة الترجى.

ويعمل الخواجة الفرنسى على رفع معدل اللياقة البدنية للفريق الأبيض، حيث أكد أن الزمالك يعانى من هبوط فى معدل اللياقة الأمر الذى أدى لتدهور نتائجه ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بخلاف العامل النفسى الغير جيد لدى اللاعبين.

ويتبقى للزمالك مباراتين فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث سيحل ضيفًا على مولودية الجزائر، ثم يستضيف تونجيث السنغالى فى الجولة الأخيرة.