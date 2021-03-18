شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطلب من الطلائع تحويل إعارة "مارسيلو" لبيع نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، من مسئولي طلائع الجيش تحويل إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للدراويش لبيع نهائي، بعد المستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية.

ومنذ قدوم السيد للقلعة الصفراء في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، يرغب الإسماعيلى في الإبقاء على مارسيلو ضمن خطة تكوين فريق مميز للدراويش بداية من الموسم المقبل، عقب التخلص من الدوامة التي يعانى منها الفريق هذا الموسم.

وأعير حسين السيد مارسيلو للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم وهى التجربة المحلية الرابعة لمارسيلو على الصعيد المحلى حيث لعب لأندية الأهلى وطلائع الجيش ومصر المقاصة قبل ارتداء القميص الأصفر، وخاض حسين السيد 70 مباراة بواقع 5147 دقيقة سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف.

وأكد الإعلامي علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى، منح كافة الصلاحيات للجنة الفنية لإدارة فريق الكرة ، واتخاذ ماهو مناسب لعودة فريق الكرة للمسار الصحيح وإعادة البسمة لجماهير الدراويش فى كل مكان .

أضاف وحيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن رئيس النادى فوض النائب أحمد عثمان بالتنسيق مع اللجنة الفنية فى إتخاذ القرارت الفنية والإدارية فيما هو فى صالح النادى الاسماعيلى وفريق الكرة.