شكرا لقرائتكم خبر عن "مصائب قوم عند قوم".. طاهر يترقب إشارة البدري بعد إصابة رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرصة مشاركة رمضان صبحي صانع ألعاب فريق بيراميدز، بقائمة المنتخب الوطني التي من المقرر إعلانها خلال ساعات من قبل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، بعد تعرض صبحي للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع فريقه بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أكد الجهاز الطبي لفريق بيراميدز أنها ستحتاج إلى علاج يستغرق 10 أيام.

ويعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المحلية لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وخاصة بعد انتهاء مشاركة الأندية المصرية فى البطولات القارية، للدخول فى معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجارى، ومن المقرر أن تضم القائمة 26 لاعبا.

ومنحت إصابة رمضان صبحي، الفرصة الذهبية لطاهر محمد طاهر للإنضمام إلى منتخب الفراعنة بدلاً من صبحي، خاصة بعد تألقه مع الأهلي في الفترة الأخيرة وتسجيله هدفً مميزاً في فوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة خارج الديار على فيتا كلوب بطل الكونغو خلال مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحتى الآن شارك طاهر محمد طاهر مع الأهلي في 17 مباراة سجل خلالها 3 أهداف بواقع هدفين في دوري أبطال أفريقيا أمام سونيديب وفيتا كلوب، وهدف في الدوري العام.

وكان طاهر محمد من أبرز اللاعبين الذين قدموا حضوراً مميزاً مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأهلي المركز الثالث وبرونزية المونديال، وخاصة في مباراة بايرن ميونخ التي لعب خلالها طاهر بشخصية الأهلي ولقي استحسان وإشادة الجميع.