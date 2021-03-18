شكرا لقرائتكم خبر عن "مصائب قوم عند قوم".. طاهر يترقب إشارة البدري بعد إصابة رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرصة مشاركة رمضان صبحي صانع ألعاب فريق بيراميدز، بقائمة المنتخب الوطني التي من المقرر إعلانها خلال ساعات من قبل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، بعد تعرض صبحي للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع فريقه بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أكد الجهاز الطبي لفريق بيراميدز أنها ستحتاج إلى علاج يستغرق 10 أيام.
ويعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المحلية لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وخاصة بعد انتهاء مشاركة الأندية المصرية فى البطولات القارية، للدخول فى معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجارى، ومن المقرر أن تضم القائمة 26 لاعبا.
ومنحت إصابة رمضان صبحي، الفرصة الذهبية لطاهر محمد طاهر للإنضمام إلى منتخب الفراعنة بدلاً من صبحي، خاصة بعد تألقه مع الأهلي في الفترة الأخيرة وتسجيله هدفً مميزاً في فوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة خارج الديار على فيتا كلوب بطل الكونغو خلال مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وحتى الآن شارك طاهر محمد طاهر مع الأهلي في 17 مباراة سجل خلالها 3 أهداف بواقع هدفين في دوري أبطال أفريقيا أمام سونيديب وفيتا كلوب، وهدف في الدوري العام.
وكان طاهر محمد من أبرز اللاعبين الذين قدموا حضوراً مميزاً مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأهلي المركز الثالث وبرونزية المونديال، وخاصة في مباراة بايرن ميونخ التي لعب خلالها طاهر بشخصية الأهلي ولقي استحسان وإشادة الجميع.
وقدم طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، أوراق اعتماده في الهجوم الأحمر، بعد أدائه مع الفريق في مباراة فيتا كلوب الكونغولي ليساهم مع زملائه في في حصد ثلاث نقاط ثمينة، دعمت حظوظ الفريق الأحمر في التأهل من دور المجموعات عقب الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.
انضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، قادماً من المقاولون العرب، بعد كثير من الشائعات التي طالت اللاعب وتوقعت له مستقبل غير ناجح مع الفريق الأحمر، وجاء انتقال اللاعب إلى النادى الأهلى بعد حلم من أكثر من 3 سنوات لارتداء القميص الأحمر والظهور فى نادى جماهيرى بحثا عن التألق وعروض الاحتراف.
طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس من عام 1997، بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروي في صفوف البراعم بالمقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره، و تم تصعيده للفريق الأول بفريق ذئاب الجبل موسم 2014-2015، وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة في فرنسا مع فريق لوهافر قبل أن يعود مجدداً لصفوف النادي الأصفر، وانتقل إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى.