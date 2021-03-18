شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطمئن على حالة أحمد ريان قبل إعلان قائمة مباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الجهاز الطبي للمنتخب الوطنى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، إتصالا هاتفيا بنظيره في سيراميكا، للإطمئنان على حالة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء، قبل إعلان حسام البدرى المدير الفنى قائمة مبارتي كينيا وجزر القمر .

وأبلغ فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي في سيراميكا مسئولو المنتخب بسلامة أحمد ياسر ريان وجاهزيته للمباريات، مؤكدا على خوض اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى.

وتعرض أحمد ياسر ريان لجرح في رأسه نزف على إثره الدماء خلال مواجهة سيراميكا ووادى دجلة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

ويقع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري، في حيرة بعد إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى وعدم وضوح الرؤية بشأن مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراي التركي بسبب سرقة جواز سفره.

ويعلن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر اليوم قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و 29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليونانى) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).