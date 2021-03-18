"بيعه بعد المونديال".. كيف يخطط جالاتا سراي لجعل مصطفى محمد أغلى لاعب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، أن إدارة جالاتا سراي التركي ستحسم مستقبل مهاجم الفريق مصطفى محمد في الصيف المقبل بعد المستوى الذي ظهر عليه رفقة الفريق منذ قدومه من الزمالك.

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية بطل تركيا في ضم اللاعب بصورة نهائي بمقابل مادي يصل لأربعة ملايين دولار.

صحيفة "sporx" التركية، كشفت اليوم الخميس، أن نادي جالاتا سراي سيوقع مع مصطفى محمد خلال الصيف القادم مع دفع أربعة ملايين دولار حيث يعتبر اللاعب على رادار عمالقة أندية أوروبية بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وشددت الصحيفة التركية، أن التخطيط لضم مصطفى محمد مبكرًا يأتي بسبب احتمالية ظهور المنتخب المصري في كأس العالم والتي ستقام بقطر 2022 وهو الأمر الذي سيجعل اللاعب تحت أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

وكشفت الصحيفة، أن إدارة جالاتا سراي ستقوم بتعديل راتب مصطفى محمد والذي يحصل حاليًا على راتب يقدر بـ725 ألف دولار حيث سيكون الراتب الجديد له مليون ونصف يورو.

الصحيفة أكملت أن هناك عدة أسباب ستجعل قيمة مصطفى محمد ستكون أعلى يأتي من أبرزها مشاركة جالاتا سراي في مسابقة دوري الأبطال بالموسم المقبل إلى جانب مشاركة اللاعب أيضًا في مسابقة كأس العالم 2022.

ونوّهت الصحيفة، أن النادي التركي يخطط لجعل مصطفى محمد أغلى صفقة في تاريخ النادي من خلال الحصول على أكثر من 20 مليون يورو بعد رحيل بادو ندياي إلى ستوك سيتي بمقابل 16 مليون يورو.

واستطاع مصطفى محمد صاحب الـ23 عامًا أن يشارك في 12 مباراة بقميص جالاتا سراي سجل من خلالها 8 أهداف في جميع المسابقات المحلية.