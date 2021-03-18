تقرير.. الأهلي والزمالك بين تلاشي مواجهة الكبار ومعجزة الصعود بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتهت مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2020 - 2021، حيث شهدت هذه الجولة ضمان ثلاثة فرق التواجد بين الثمانية الكبار في البطولة التي تُعد الأولى على مستوى الأندية.

وكان صنداونز ضمن الصعود متصدرًا مجموعته الثانية عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي، في المقابل ضمن كل من الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي الصعود مبكرًا للدور التالي بعد التعادل بنتيجة سلبية أمام حوريا كوناكري الغيني والفوز على الزمالك بهدف دون رد على الترتيب.

فرق أخرى اقتربت بشكل كبير الاستمرار في البطولة القارية وهنا الحديث عن سيمبا التنزاني متصدر المجموعة الأولى والتي تضم بطل أفريقيا الأهلي، إلى جانب اقتراب مولودية الجزائر في مجموعة تضم الزمالك.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي مصير الفرق المرشحة للتأهل وبالتحديد الأهلي والزمالك:

- صراع الصدارة وتلاشي الكبار

اشتعلت المنافسة في المجموعة الأولى والتي تضم كل من الأهلي وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني بعد نتائج الجولة الرابعة.

الأهلي فاز بالثلاثة خارج دياره أمام فيتا كلوب الكونغولي، وبنفس النتيجة حقق سيمبا على ملعبه الفوز على حساب المريخ.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: سيمبا (10 نقاط) - الأهلي (7 نقاط) - فيتا كلوب (4 نقاط) - المريخ (نقطة).

ويخرج الأهلي في الجولة المقبلة لمواجهة المريخ، في المقابل يستضيف سيمبا نظيره فيتا كلوب.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق انتصار جديد خارج الديار من أجل ملاحقة سيمبا والذي يحتاج إلى نقطة فقط من أجل الصعود للدور التالي.

الأهلي إذا ما أراد التأهل متصدرًا مجموعته سيكون عليه الحصول على ست نقاط من خلال الفوز على المريخ وسيمبا بأكثر من هدف بعد نتيجة الجولة الثانية بينهما والتي انتهت لصالح بطل تنزانيا بهدف دون رد.

وبالطبع حصول الأهلي على البطاقة الثانية حال فشله في الصعود محتلاً الصدارة سيكون في طريقه بدور الثمانية مهمة صعبة نظرًا لمواجهة صنداونز أو الوداد والترجي الأقرب للتأهل في الصدارة.

- منافسة ثلاثية بعد عبور صنداونز

بعد عبور صنداونز إلى الدور التالي واحتلاله مركز الصدارة أصبح هناك صراعًا بين ثلاثة فرق لخطف البطاقة الثانية وهنا الحديث عن الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي الكونغولي.

وضع المجموعة حاليًا كالتالي: صنداونز (12 نقطة) - الهلال (3 نقاط) - شباب بلوزداد (3 نقاط) - مازيمبي (نقطتين).

وسيكون أمام الهلال مباراة صعبة عندما يستقبل المتصدر فريق صنداونز حيث ليس أمام بطل السودان سوى الخروج بنتيجة الفوز نظرًا لخروجه في الجولة الأخيرة لمواجهة مازيمبي.

في المقابل، الفوز سيكون سلاح شباب بلوزداد عندما يستقبل مازيمبي قبل الخروج للجولة الأخيرة لمواجهة صنداونز بجنوب أفريقيا.

ويمتلك مازيمبي فرصة التأهل أيضًا خاصة أنه سيخوض مباراة الجولة الأخيرة على ملعبه ضد الهلال، ولكن بشرط أن يحقق بطل الكونغو نتيجة إيجابية ضد شباب بلوزداد في الجولة المقبلة.

- الوداد يضمن التأهل

في المجموعة الثالثة، ضمن فريق الوداد التأهل للدور المقبل بعد الخروج بنتيجة التعادل السلبي من أمام فريق حوريا كوناكري، أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فتعادل أيضًا أمام بترو أتلتيكو الأنجولي سلبيًا.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: الوداد البيضاوي (10 نقاط) - حوريا كوناكري (5 نقاط) - كايزر تشيفز (5 نقاط) - بترو أتلتيكو (نقطة).

الوداد اقترب من حسم الصدارة ليكون هناك صراعًا بين حوريا كوناكري وكايزر تشيفز مع اعتبار أن فريق بترو أتليتكو فقد فرصة الصعود.

حوريا كوناكري سيكون في الجولة المقبلة أمامه مباراة في المتناول ضد بطل أنجولا خاصة أن الجولة الأخيرة ستكون نارية عندما يستضيف بطل جنوب أفريقيا كايزر تشيفز.

في المقابل، سيكون أمام كايزر تشيفز مهمة شاقة عندما يستضيف المتصدر الحالي فريق الوداد ثم يخرج لغينيا الاستوائية لمواجهة حوريا.

ويتطلب على فريق كايزر تشيفز الحصول على ست نقاط إذا ما أراد الاستمرار في البطولة خاصة أن حوريا سيواجه بترو أتليتكو في الجولة المقبلة.

- نقطة ومعجزة التأهل

فريق عربي آخر ضمن التأهل وهنا الحديث عن الترجي التونسي بعد فوزه على الزمالك بهدف دون رد، في المقابل قطع فريق مولودية الجزائر شوطًا للتأهل بعد تجديد فوزه على توينجيث السنغالي بهدف دون رد.

وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي: الترجي الرياضي (10 نقاط) - مولودية الجزائر (8 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - توينجيث (نقطة).

الترجي واقعيًا ضمن الصدارة حال فوزه على بطل السنغال في الجولة المقبلة، أما مولودية الجزائر فيحتاج إلى نقطة فقط من أجل التأهل سواء أمام الزمالك أو الترجي.

وفي حال بحث المولودية عن الصدارة سيكون مطالبًا بالفوز بالجولة المقبلة ثم الترجي في تونس مع اعتبار أن فريق "باب سويقة" سيفوز على توينجيث.

أما الزمالك فالفريق الأبيض يحتاج إلى معجزة من أجل الصعود وهنا الفوز على بطل الجزائر في ملعبه ثم الفوز في آخر مباراة ضد توينجيث مع خسارة المولودية في آخر مباراة ضد الترجي.

الزمالك حال تحقيق ذلك سيتفوق في المواجهات المباشرة أمام المولودية نظرًا لتساوي كل فريق في عدد النقاط (8 نقاط).