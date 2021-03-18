بين الثأر وتأكيد التفوق.. ماذا ينتظر ليفربول في ربع نهائي أبطال أوروبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 20/21 بعدما انتهت مباريات دور ثمن النهائي، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة.

وتأهل كل من مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول (إنجلترا)، بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند (ألمانيا)، بجانب ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي.

ولأول مرة منذ 16 عاما، يغيب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو معا عن التواجد في ربع نهائي البطولة، بعد خروج يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني على يد بورتو وباريس.

ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي البطولة في تمام الواحدة ظهر غد الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

*الفرق الإنجليزية الثلاثة قد لا تفضل مواجهة نظيراتها الألمانية (بايرن ودورتموند) حتى لا تضطر لخوض مبارياتها على ملاعب محايدة مثلما حدث مع ليفربول وسيتي في دور الـ16، حيث خاض الفريقان مواجهاتهما ضد لايبزيج وبورسيا مونشنجلادباخ على ملاعب محايدة (بوشكاش آرينا) بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة في دولتي بريطانيا وألمانيا.

ليفربول المحترف بين صفوفه المصري محمد صلاح، سيكون أمام 7 احتمالات في ربع النهائي، فأي السيناريوهات يتمناها الفريق الإنجليزي:

يعد تشيلسي أكثر فريق -بين الفرق المتأهلة لربع نهائي تشامبيونزليج في نسخته الجارية- مواجهة لليفربول في الأدوار الإقصائية للبطولة.

التقى الفريقين في 10 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، 8 منها في الأدوار الإقصائية.

كانت البداية في نصف نهائي البطولة نسخة 2004/2005، وتعادل الفريقين سلبيا في لقاء الذهاب، وتفوق ليفربول في لقاء الإياب بهدف دون رد، ليصل إلى نهائي البطولة ويتفوق على ميلان بركلات الترجيح ويتوج باللقب.

في نسخة 2005/2006، أوقعت قرعة المجموعات الفريقين في مجموعة واحدة، وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي.

في نصف نهائي نسخة 2006/2007، حل ليفربول ضيفا على تشيلسي في مباراة الذهاب وخسر بهدف دون رد، إلا أنه عاد وأكد تفوقه في مباراة العودة بالتأهل بركلات الترجيح إلى نهائي البطولة ليواجه ميلان مجددا إلا أنه خسر في تلك المرة بنتيجة 2-1.

عاد الثنائي ليلتقيان مجددا في نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2007/2008، تعادلا إيجابيا بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب على ملعب آنفيلد، وتفوق تشيلسي في لقاء الإياب بنتيجة 3-2 بعد اللجوء للوقت الإضافي ليتأهل إلى المباراة النهائية ويخسر بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد بطل النسخة.

آخر المواجهات التي جمعت بين ليفربول وتشيلسي في الأدوار الإقصائية وفي البطولة بشكل عام كانت في ربع نهائي نسخة 2008/2009.

خسر ليفربول على ملعبه بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب، وتعادل بنتيجة 4-4 في لقاء العودة ليتأهل البلوز إلى نصف النهائي ويودع البطولة لصالح برشلونة الفائز بلقب تلك النسخة.

مانشستر سيتي

سبق والتقى ليفربول وسيتي في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا في نسخة 17/18.

حقق ليفربول الفوز في المباراتين، حيث فاز ذهابا على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية دون رد، وعزز تفوقه في ملعب الاتحاد بنتيجة 2-1.

بايرن ميونخ

جمعت لقاءات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا نسخة 18/19، ليفربول في مواجهة ضد بايرن ميونخ.

أقيمت مباراة الذهاب في ملعب آنفيلد وانتهت بالتعادل السلبي، ونجح الريدز في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء العودة بملعب أليانز آرينا.

بوروسيا دورتموند

لم يسبق أن التقى ليفربول مع بوروسيا دورتموند في الأدوار الاقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى الفريقان فقط في جولتين بدور المجموعات لنسخة 2001/2002، انتهت المواجهة الأولى التي اقيمت في ألمانيا بالتعادل السلبي، وتفوق الريدز في لقاء الإياب بهدفين دون رد.

ريال مدريد

5 مباريات جمعت بين ليفربول وريال مدريد، تفوق فيها الفريق الإسباني في 3 مواجهات مقابل 2 لصالح الريدز.

تفوق ليفربول على ريال مدريد ذهابا وإيابا في منافسات دور الـ16 لنسخة 2008/2009 من دوري الأبطال، حيث فاز الفريق الإنجليزي في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وأكد تفوقه في لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره برباعية نظيفة.

في نسخة 2014/2015، التقى الفريقين في دور المجموعات، تفوق ريال مدريد في المباراتين بنتيجة 4-0 مجموعي لقائي الذهاب والإياب.

وفي نسخة 2017/2018، وصل الفريقين إلى نهائي البطولة، وتفوق ريال مدريد بنتيجة 3-1 ليحسم اللقب لصالحه ويتوج باللقب للمرة الـ13 في تاريخه.

بورتو

6 مواجهات سابقة جمعت بين ليفربول وبورتو في تشامبيونزليج (4 منها في الأدوار الإقصائية)، لم تشهد أي خسارة للفريق الإنجليزي.

كانت البداية في نسخة 2007/2008، والتقى الفريقان في دور المجموعات، انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بينما فاز الريدز في لقاء العودة بنتيجة 4-1.

في نسخة 17/18، أسفرت مواجهات دور الـ16 عن لقاء جمع بين ليفربول وبورتو، فاز الريدز بخماسية دون رد في مباراة الذهاب خارح ملعبه، ثم تعادل سلبيا في لقاء العودة الذي أقيم على ملعب آنفيلد.

آخر المواجهات التي جمعت بين الفريقين كانت في ربع نهائي نسخة 18/19، فاز ليفربول في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة إجمالية 6-1.

باريس سان جيرمان

لم يسبق لليفربول أن واجه باريس سان جيرمان في الأدوار الاقصائية لدوري الأبطال، والتقى الفريقان في دور المجموعات للبطولة نسخة 18/19، حقق الريدز الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه آنفيلد بنتيجة 3-2، وخسر في لقاء الإياب بنتيجة 2-1.