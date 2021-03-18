شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: أفكر جدياً في الترشح بانتخابات نادي الزمالك المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن عبدالعزيز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أنه ينوي الترشح لانتخابات نادي الزمالك.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية : «أفكر جدياً في الترشح لإنتخابات نادي الزمالك المقبلة، على منصب العضوية».

وأضاف :«بنسبة 95% سأترشح لانتخابات الزمالك، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليًا»، مضيفًا :«لا يوجد شخص جدير برئاسة النادي في الوقت الحالي».



وتابع :«هناك مؤامرة لتدمير نادي الزمالك وفريق الكرة، وهذه واضحة للجميع، الفريق كان يسير بخطى ثابتة ويقدم أداء مميز، فتقرر رحيل الجهاز الفني قبل مباراة مهمة، حتى يفقد اللاعبين الثقة في أنفسهم، ثم تهاجمهم الجماهير بعد ذلك بسبب سوء النتائج، مثلما حدث بعد مباراة الترجي الأخيرة».

وأضاف :«بعد ذلك الجماهير ستطالب برحيل نجوم الفريق وأصحاب الرواتب الكبيرة، ويتم التعاقد مع لاعبين دون المستوى، ونعود لعصر ٢٠٠٥(كل من هب ودب) سيلعب في الزمالك».

وواصل :«اطالب الجماهير بعدم الهجوم على اللاعبين ومساندتهم في ذلك التوقيت الصعب، حتى لا يفقدوا الثقة في أنفسهم».