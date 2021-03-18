شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: سنظل ندفع ثمن رحيل باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق السيد نجم الزمالك السابق أن رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن الإدارة الفنية للفريق في هذا التوقيت الصعب، أمر غير مفهوم من قِبَل مجلس إدارة النادي .

وأضاف طارق السيد مدرب الزمالك السابق في تصريحات تليفزيوني: «باتشيكو نجح في قيادة الزمالك إلى صدارة الدوري العام، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، لكن الإقالة في هذا التوقيت ليس لها أي مبرر، وكلفت الفريق هزيمة متوقعة أمام الترجي، ومن ثَم وداع دوري الأبطال الإفريقي بنسبة كبيرة» .