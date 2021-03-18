شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: لاعبو الزمالك لا يستحقون المبالغ الكبيرة التى يطالبون بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن الجيل الحالي من لاعبي الزمالك لا يستحقون المبالغ الكبيرة التي يطالبون بالحصول عليها لتجديد عقودهم .

وأضاف شادي محمد الكابتن التاريخي للأهلي في تصريحات تليفزيونية: «لاعبي الزمالك لم يحققوا أي إنجازات حتى يحصلوا على تلك المبالغ، فالأندية الكبرى دائماً تتطلع إلى حصد أكبر عدد من الألقاب، فماذا قدم هذا الجيل من اللاعبين لجمهور الزمالك ؟».

وأتم شادي: «الأندية الكبيرة لن تقف على رحيل أي لاعب، وهذه رسالة إلى كل من يساوم نادي الزمالك حول تجديد تعاقده» .