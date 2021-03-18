شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: النجم الحقيقي في الزمالك طارق حامد و حمدي الونش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد نجم النادي الاهلي والكرة المصرية السابق أن النجومية ليست بالإسم فقط ، والنجم الحقيقي هو من يحدث الفارق لناديه داخل الملعب .

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية : فرجاني ساسي غير مؤثر في المباريات الكبيرة مع الزمالك ، كان يصافح لاعبي الترجي عقب الخسارة بالأمس وظهر بلا روح ، ومع ذلك يطالب بالحصول على مبالغ طائلة من أجل التجديد .

واختتم سعيد : طارق حامد ومحمود حمدي الونش هما النجمان داخل الزمالك ، لثبات مستواهما خلال الفترة الأخيرة والروح القتالية التي يظهرون بها .