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إبراهيم سعيد: النجم الحقيقي في الزمالك طارق حامد و حمدي الونش

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد نجم النادي الاهلي والكرة المصرية السابق أن النجومية ليست بالإسم فقط ، والنجم الحقيقي هو من يحدث الفارق لناديه داخل الملعب .

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية : فرجاني ساسي غير مؤثر في المباريات الكبيرة مع الزمالك ، كان يصافح لاعبي الترجي عقب الخسارة بالأمس وظهر بلا روح ، ومع ذلك يطالب بالحصول على مبالغ طائلة من أجل التجديد .

واختتم سعيد : طارق حامد ومحمود حمدي الونش هما النجمان داخل الزمالك ، لثبات مستواهما خلال الفترة الأخيرة والروح القتالية التي يظهرون بها .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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