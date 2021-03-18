شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي بتونس يزور منتخب «القوى» لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، وفد المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في تونس الذي يشارك في بطولة تونس الدولية والجائزة الكبرى وهي إحدى المحطات المهمة للتأهل الى دورة الالعاب الأولمبية في اليابان ٢٠٢١. وأكد السفير خلال زيارة المنتخب حرص ودعم ورعاية القيادة الحكيمة لهم لتمثيل بلادهم وتمنى لهم التوفيق التوفيق والنجاح.