قبل مبارتي «جزر القمر وكيينا».. 4 أزمات تواجه المنتخب قبل معسكر مارس.. «الإصابات وحراسة المرمى»

الشارقة - اميمة ياسر - عددًا من الأزمات يواجها حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبل الإعلان عن القائمة التي ستتواجد لمبارتي جزر القمر وكيينا، فث تصفيات كأس الأمم الافريقية، التي من المقرر إقامتها خلال شهر مارس الجاي، من أجل حسم المتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسيكون حسام البدري أمام عدد من الأزمات قبل مواجهة جزر القمر وكينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية حسبما نشرهما موقع "الوطن سبورت":

أولا.. الإصابات تضرب اختيارات البدري قبل معسكر مارس

أصبح حسام البدري أمام مشكلة كبري، بعد الإصابة التي تعرض لها محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، في لقاء فيتا كلوب، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت أحداثها على ملعب الشهداء وتعرض فيها اللاعب للإصابة، لتكون أزمة كبري للمدير الفني، إضافة إلى إعلان نادي بيراميدز، إصابة رضمان صبحي في العضلة الخلفية، في أثناء لقاء فريقه في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

ثانيا: تأزم موقف حراسة المرمي وتحديدا محمد أبوجبل

شكل استبعاد محمد أبو جبل، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة كبري، بعد استبعاد اللاعب من المشاركة خلال الفترة الأخيرة، والاعتماد على محمود جنش خلال المباريات الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ثالثا: أزمة الطيران في السعودية وغموض موقف أحمد حجازي



لا يزال موقف أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، غامضا من التواجد فى معسكر مارس المقبل، في ظل وجود عدد من الأمور التي تهدد تواجده في المعسكر، وهي أزمة الطيران ووضع المملكة العربية السعودية عددا من الأمور الخاصة بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

رابعا: أزمة مصطفى محمد

وهناك أزمة ضربت مصطفى محمد، مهاجم فريق جالطة سراي، بعد سرقة حقيبته، والتي كان يتواجد بها جواز سفره.

وأصبح حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، على أعتاب الانضمام للمنتخب الوطني في المعسكر المقبل، من أجل تدعيم الخط الهجومي للمنتخب، خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن ينقذ البدري من ضربات خط الهجوم

وضربت الإصابات مهاجمي الفراعنة، أحمد حسن «كوكا»، لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، ومحمد شريف، لاعب النادي الأهلي؛ إذ يعاني الأول من إصابة عضلية في قدمه اليمنى خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام نظيره لارسيا على ملعب كازارا، فيما يعاني الآخر من بشد في عضلة السمانة.