شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حسام البدرى قائد طموحات الفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ61 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الخميس، حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر بعيد ميلاده الـ61، حيث إنه من مواليد 18 مارس 1960، يمتلك البدرى الذى لعب للأهلى تاريخا طويلا مع الساحرة المستديرة، أسفر عن تنصيبه مدربا للفراعنة خلفا للمكسيكى أجيرى، والذى كان قد رحل عن تدريب الفراعنة، بعد خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، الأخيرة، والتى أقيمت فعالياتها فى مصر على يد جنوب أفريقيا.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة".

وفي عام 2013، أعلن اتحاد كرة القدم في ديسمبر تولي حسام البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقاد البدري المنتخب الأوليمبي للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015، التي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول ، وفى 2019 تولي حسام البدري مسئولية تدريب منتخب مصر الأول.

وحدد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر 19 مارس الجارى موعداً لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وفضل الجهاز الفنى الانتظار لحين انتهاء أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من خوض جولاتهم بالبطولات الافريقية، على أن يعلن أسماء اللاعبين المختارين بعدها .

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى )، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى )، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركى).