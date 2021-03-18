شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعلن مواعيد وصالات الجولتين 9 و10 من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن موعد وصالات الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، التى ستقام الخميس المقبل بمواجهات بين كل من الأوليمبي مع الزمالك 4 عصرا على صالة الأوليمبى وسبورتنج مع الزهور 6 فى سبورتنج والطيران مع طلائع الجيش 6 فى الإنتاج الحربى والأهلى مع هليوبوليس 6 فى اتحاد الشرطة.

أما الجولة العاشرة التى ستقام الجمعة 26 مارس الجارى ، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى و الأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأوليمبى و الأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة و الطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى .

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين مسبقا بتعديل توقيت وصالات الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، والمحدد لها غدا 19 مارس الجارى، فى ظل عدم إقامة اللقاءات فى صالة حسن مصطفى واستاد القاهرة كما كان معلنًا من قبل.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبى برصيد 15.5 نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.