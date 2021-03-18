شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر ناعيا جده: البقاء والدوام لله العزاء على المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادي الأهلي، وفاة جده المستشار أحمد علي عبد الجليل، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وكتب طاهر:" البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله تعالى جدى المستشار أحمد علي عبد الجليل مساعد أول وزير العدل وسوف يقتصر العزاء على مراسم تشييع الجثمان بمقابر الأسرة وفقا لوصيته ولا أراكم الله فى مكروه لديكم، إنا لله وإنا إليه راجعون".



طاهر محمد طاهر

وقدم طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، أوراق اعتماده في الهجوم الأحمر، بعد أدائه مع الفريق في مباراة فيتا كلوب الكونغولي ليساهم مع زملائه في في حصد ثلاث نقاط ثمينة دعمت حظوظ الفريق الأحمر في التأهل من دور المجموعات عقب الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

انضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، قادماً من المقاولون العرب، بعد كثير من الشائعات التي طالت اللاعب وتوقعت له مستقبل غير ناجح مع الفريق الأحمر، وجاء انتقال اللاعب إلى النادى الأهلى بعد حلم من أكثر من 3 سنوات لارتداء القميص الأحمر والظهور فى نادى جماهيرى بحثا عن التألق وعروض الاحتراف.

طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس من عام 1997، بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروي في صفوف البراعم بالمقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره، و تم تصعيده للفريق الأول بفريق ذئاب الجبل موسم 2014-2015، وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة في فرنسا مع فريق لوهافر قبل أن يعود مجدداً لصفوف النادي الأصفر، وانتقل إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى.

وحتى الآن شارك طاهر محمد طاهر مع الأهلي في 17 مباراة سجل خلالها 3 أهداف بواقع هدفين في دوري أبطال أفريقيا أمام سونيديب وفيتا كلوب، وهدف في الدوري العام.

وكان طاهر محمد من أبرز اللاعبين الذين قدموا حضوراً مميزاً مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأهلي المركز الثالث وبرونزية المونديال، وخاصة في مباراة بايرن ميونخ التي لعب خلالها طاهر بشخصية الأهلي ولقي استحسان وإشادة الجميع.