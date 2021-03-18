شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُطالب لاعبى الزمالك بعدم فقدان أمل التأهل من مجموعات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع لاعبى فريقه، بعد الخسارة التى تعرضوا لها من الترجى التونسى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وطالب الخواجة الفرنسى من اللاعبين، عدم فقدان أمل التأهل لدور الثمانية من البطولة الأفريقية، مشددًا على ضرورة بذل قصارى جهدهم فى المرحلة المقبلة من أجل تحقيق الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالى.

وأكد كارتيرون للاعبين إن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وإنه من الممكن أن تأتى الرياح بما تشتهى سفن الزملكاوية، وحصد بطاقة التأهل من دور المجموعات رغم ضعف الأمل.

ورغم صعوبة الموقف إلا أن فرص الصعود لاتزال موجودة للزمالك، الفريق الأبيض أصبح مطالبا بضرورة تحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الخامسة أمام مولودية الجزائر والسادسة أمام تونجيث السنغالي، للوصول للنقطة 8، مع خسارة المولودية نفس الجولتين أمام الزمالك والترجي ليتجمد رصيده عند النقطة 8، ولكن سيتأهل الزمالك لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام مولودية الجزائر بالتعادل في القاهرة وفوز الزمالك في الجزائر، حال حدوث السيناريو المذكور.

وبعد مباريات الجولة الرابعة بدوري الأبطال، وخسارة الزمالك أمام الترجي بهدف نظيف وفوز مولودية الجزائر على تونجيث السنغالي على أرضه بنفس النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى:

الترجي التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط.

مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 2 نقطة.

تونجيث في المركز الرابع برصيد 1 نقطة.