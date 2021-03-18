شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعود للتدريبات بعد انتهاء راحة الـ4 أيام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق أسوان إلى التدريبات بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها اللاعبون عقب خماسية سموحة فى مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام، واستأنف الفريق تدريباته فى معسكره المقام حالياً بالقاهرة، وذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى من الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

وقبل انطلاق المران عقد علاء عبد العال جلسة مع اللاعبين، حثهم خلالها على غلق صفحة مباراة سموحة، والاستفادة من الأخطاء حتى لا تتكرر من جديد.

واستقر مسئولو أسوان على استضافة مدينة الإسكندرية للمرحلة الأولى من معسكر الفريق، حيث تقرر إقامة معسكر مغلق لفريق الكرة خلال فترة التوقف الحالية بالإسكندرية يبدأ من يوم 22 حتى 29 مارس الجارى، وذلك فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمباريات الدور الثانى من الدورى العام.



اسوان



اسوان



اسوان



اسوان



اسوان

كما قرر مسئولو أسوان خلال اجتماعهم مع لجنة الكرة أن يعود الفريق إلى ملعبه بداية من مباراة إنبى بالجولة 18 والمقرر إقامتها 6 أبريل باستاد أسوان.

ويبدأ أسوان معسكرا مغلقا بأسوان أول أبريل عقب الانتهاء من معسكر الإسكندرية، حيث يتم اتخاذ كل الترتيبات المناسبة لإقامة الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين وتجهيز ملعب التدريب والمباريات.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

من جهته، وافق الجهاز الفني لأسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد سليمان، على اللاعبين، طبقا للائحة الفريق، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب.