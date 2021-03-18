شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك في التدريبات الجماعية بعد انتهاء إجازة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر سينتظم للتدريبات الجماعية لفريقه بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها اللاعبين منذ الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وينتظم وليد سليمان في التدريبات الجماعية للأهلي بدءا من الاثنين المقبل، بعد تعافيه التام من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، حيث يغيب قرابة 50 يوماً عن فريقه.

وأوضح المصدر أن وليد سليمان أنهى البرنامج التأهيلي الخاص به، وقد يكون جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية بدءا من مباراة المريخ السوداني يوم 2 أبريل المقبل، وفقا لحالته البدنية في التقسيمة الجماعية.

وتسببت الإصابة في حرمان وليد سليمان من المشاركة رفقة فريقه في كأس العالم للأندية، والتي حصد خلالها النسور الحمر الميدالية البرونزية، وكذلك عن غالبية مباريات دور المجموعات الإفريقي حتى الجولة الرابعة.

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.