شكرا لقرائتكم خبر عن مايسترو الزمالك فرجانى ساسى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "29" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الخميس، فرجانى ساسى نجم نادى الزمالك ومنتخب تونس بعيد ميلاده رقم 29، حيث ولد فى 18 مارس عام 1992 فى ولاية أريانة التونسية، ولا يختلف اثنان على كون ساسي أشبه بمايسترو في تشكيلة الزمالك، وليس مجرد لاعب في الفريق الأبيض، فإجادته نقل الهجمة للأمام وضبط إيقاع الفريق يجعله أحد العناصر المهمة في التشكيل.

فرجانى ساسى انتقل لنادى الزمالك فى الانتقالات الصيفية منذ ثلاثة مواسم ليصبح فارس ميت عقبة الأول، يخطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، ويصبح "معلم النص"، الذى لا غنى للفريق عن خدماته فى أى مباراة، وتوج فرجانى ساسى مع الزمالك بخمسة ألقاب فى ثلاثة مواسم هى لقب الكونفدرالية الأفريقية، وكأس مصر، والسوبر المصرى السعودى، والسوبر الأفريقى، والسوبر المحلى.

ويحظى ساسي بشعبية جارفة لدى جماهير الزمالك، خاصة أنه ساهم بقوة في تطوير أداء الفريق منذ انضمامه قادما من النصر السعودي بعد تجربة لم ترتق للممتازة في الدوري السعودي لظروف عدة، ولكن، جاء ليقود مدرسة الفن والهندسة والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى.

بدأ فرجانى ساسى مسيرته مع النجم الساحلي في فريق الشباب قبل أن ينتقل للفريق الأول للصفاقسي التونسي، ومنه إلى رحلة احتراف في ميتز الفرنسي، عاد فرجاني ساسي إلى تونس عن طريق الترجي التونسي موسم 2016 – 2017، ليتألق بقميص فريق باب سويقة ويضع الأنظار حوله حتى يخطفه النصر السعودي موسم 2017 – 2018، ولكن لفرجاني ساسي حظًا للظهور مع النصر السعودي لينتقل إلى مرحلته الحالية للزمالك وينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى وفشلت كل المساعى لتمديده حتى الان.

وشارك ساسى مع منتخب بلاده بكأس العالم بروسيا فضلا عن ظهوره مع نسور قرطاج فى كأس الامم الافريقية الاخيرة التى أقيمت بمصر 2019 .