شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسام عاشور ملك صناعة الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حسام عاشور، لاعب نادى الاتحاد السكندرى، من أبرز نجوم الدورى المصرى أصحاب صناعة الفارق حتى فى ظل المشاركة لدقائق قليلة فى المباريات، إلا أنه نجم يمتلك العديد من الخبرات منذ أن كان لاعبا فى النادى الأهلى.

ونجح حسام عاشور فى خطف الأنظار خلال مشاركته فى الدقائق الأخيرة أمام البنك الأهلى فى اللقاء الذى شهد فوز فريقه بنتيجة 1 /0، حتى تم وضع برنامج تأهيلى له من أجل الجاهزية خلال المرحلة المقبلة من أجل الاعتماد عليه ومنحه الفرصة كاملة لإعطاء كل ما لديه مع الفريق السكندرى.

وحرص حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري على وعد عاشور بالمشاركة في المباريات بعد فترة التوقف التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، بعدما قدم اللاعب الإضافة خلال الدقائق التي شارك فيها أمام البنك الأهلي في المباراة الأخيرة، والتي فاز بها زعيم الثغر بهدف دون رد، وارتقى بفضلها للمركز الرابع في جدول ترتيب الدورى.

وأشاد العميد بالتزام لاعب الأهلى السابق منذ بداية الموسم، رغم ابتعاده عن المشاركة في العديد من المباريات، مطالبا جميع لاعبيه أن يكونوا في التزام عاشور بغض النظر عن القرارات الفنية التي تحسم مشاركة أو ابتعاد البعض منهم.

وشارك حسام عاشور فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية ولعب 11 مباراة، كما يعد اللاعب الوحيد من الأهلى الذى شارك فى كافة مبارياته فى البطولة فى المرات الخمسة 11 مباراة.

سجل عاشور هدفا للأهلى في مرمى طلائع الجيش فى الدورى يوم 20 أغسطس 2010 بعد مرور 33 ثانية فقط من بداية المباراة وهو أسرع هدف في تاريخ الأهلى بالدوري.

يملك حسام عاشور رقماً قياسيا يصعب تحطيمه، حيث شارك فى 154 مباراة ببطولات أفريقيا، ويحل وائل جمعة خلفه برصيد 114 مباراة. ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب حسام عاشور فى الصور التالية:



