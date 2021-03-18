شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاثنين المقبل التحضير لموقعة المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية تستمر حتى يوم الأحد المقبل، بعدما قرر منح بيتسو موسيماني المدير الفني منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام تبدأ من غد الأربعاء، وفضل موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة طويلة مستغلا فترة توقف الدوري المصري، لظروف إقامة معسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

في شأن جديد، أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن فريقه لعب مباراة جيدة، ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء، والأهلي فرض شخصيته وأسلوبه على المباراة منذ بدايتها.

واستطرد: "كنت واثقًا من الفوز، لأن الأهلي يضم لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والقدرات العالية، التي تمكنهم من التغلب على أية صعوبات"، مضيفا: "لا أقول ذلك لأننا فزنا اليوم بثلاثة أهداف خارج ملعبنا، بل قلت ذلك بعد مباراة الجولة الثالثة التي تعادلنا فيها بهدفين لمثلهما في القاهرة، كما أن كرة القدم تمنح عشاقها دروسًا رائعة باستمرار. في القاهرة لاحت لنا فرص كثيرة وخرجنا متعادلين، وفي الكونغو سنحت لنا فرص أقل وفزنا بثلاثية نظيف".

وأكمل: "الأهلي يمتلك جيلًا رائعًا من اللاعبين، نجحوا في التتويج بثلاث بطولات الموسم الماضي، فضلًا عن التتويج ببرونزية مونديال الأندية الأخير، موضحا: "واجهنا ظروفًا صعبة في الكونغو، من درجة حرارة عالية ورطوبة مرتفعة وملعب من نجيل صناعي، لكننا في الأهلي لا نبحث عن الأعذار، نلعب دائما للفوز دون النظر لمثل هذه الأمور، لذلك دخلنا مباراة فيتا كلوب بدافع الفوز فقط".