"لن نلعب على التعادل".. رسالة من مدرب مولودية الجزائر للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، إنه لن يلعب أمام الزمالك من أجل البحث عن التعادل فقط.

وأضاف المدير الفني للفريق الجزائري في تصريحات نقلتها صحيفة "competition" الجزائرية، :"علينا أن نعرف شيئًا واحدًا فقط أن مصيرنا بأيدينا فقط".

وتابع :"سنلعب في ملعبنا المفضل لدينا، لذلك علينا التأكد من التأهل قبل الذهاب لتونس من أجل مواجهة الترجي".

وواصل :"ذا فزنا بالديربي ضد الزمالك سنذهب إلى تونس للبحث عن المركز الأول، حتى الآن لم نضمن التأهل رغم أننا نحتاج إلى نقطة فقط من أجل الصعود".

وكان فريق مولودية الجزائر حقق فوزًا ثمينًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة القارية على حساب توينجيث السنغالي بهدف دون رد مساء الإثنين الماضي.

ويحتل الترجي الرياضي التونسي الصدراة عقب تجديده فوزه على الزمالك حيث يمتلك فريق "باب سويقة" في رصيده عشر نقاط، ويأتي مولودية الجزائر في الترتيب الثاني برصيد 8 نقاط.

الزمالك يتواجد في الترتيب الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل فريق توينجيث السنغالي الترتيب الأخير برصيد نقطة.

ويحتاج الزمالك من أجل التأهل للدور المقبل للفوز على مولودية الجزائر بملعب الأخير ثم الفوز على بطل السنغال إلى جانب خسارة المولودية في الجولة الأخيرة أمام الترجي.

وكان الترجي ضمن بطاقة الصعود للدور التالي عقب الفوز على الزمالك بهدف دون رد ليصبح الصراع على البطاقة الثانية بين المولودية والذي يحتاج لنقطة فقط والزمالك.